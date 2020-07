Djokovic: “Non so se farò Us Open”

“Non sono sicuro che giocherò gli Us Open. Sicuramente non andrò a Washington, mentre la partecipazione a Cincinnati è legata al successivo Slam”. Lo ha detto Novak Djokovic, tennista numero 1 del Mondo, nel corso di una intervista al quotidiano serbo ‘Zurnal. Al momento i programmi del campione serbo per la ripartenza sono tutti in Europa. “Per ora sono sicuro di giocare Madrid, Roma e il Roland Garros“, ha detto Djokovic.

Djokovic: “Su di me caccia alle streghe”

Poi il numero 1 del Mondo è tornato sulle critiche ricevute per l’organizzazione dell’Adria Tour, che ha portato diversi tennisti a risultare positivi al coronavirus compreso lui stesso. “Sembra una caccia alle streghe, qualche grande nome deve essere considerato il colpevole di tutto”, ha detto.