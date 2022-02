Dove vedere Inter-Sassuolo

Siamo arrivati alla 26esima giornata di Serie A. Tra le tante sfide ci sarà anche Inter-Sassuolo. I nerazzurri sono obbligati a vincere per non subire la fuga dei rivali del Milan, in attesa del recupero della partita contro il Bologna. La gara andrà in onda domenica 20 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 18:00. La diretta è affidata a DAZN, dove è possibile seguirla sia via app su console, smartphone e Smart Tv, sia collegandosi al sito internet della nota azienda.

Probabili formazioni Inter-Sassuolo

Come detto, l’Inter ha bisogno dei tre punti per continuare a tenere la scia del Milan di Pioli. Per questo motivo Simone Inzaghi punterà sulla formazione migliore, nonostante sulle gambe ci sia ancora la sfida contro il Liverpool persa per 0-2. Il Sassuolo è una squadra tutt’altro che semplice, lo si è visto contro la Juventus in Coppa Italia, ma soprattutto contro la Roma in campionato. Di seguito le probabili formazioni scelte da parte dei due tecnici.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.