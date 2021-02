Dramma in casa Boateng

Lutto in casa Boateng, lutto per il difensore del Bayern Monaco

Un dramma sconvolge il mondiale per club di Boateng, mentre è in Qatar con il Bayern Monaco riceve una clamorosa notizia. La ex del calciatore, Kasia Lenhardt, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento a Berlino. Ancora non sono stati resi noti i particolari da parte della polizia che ha avviato le indagini ma intanto il calciatore è in procinto di lasciare il Qatar dove si trovava insieme alla squadra per disputare il Mondiale per Club per fare ritorno a Monaco. Una notizia sconvolgente per il difensore, i due si erano da poco lasciati dopo una relazione durata quasi due anni.