Juventus, parla Dybala: “Non sono al 100% ma sto abbastanza bene”

Paulo Dybala in diretta social

“Ho avuto il coronavirus ma ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per cento ma sto abbastanza bene. Abbiamo ripreso ad allenarci, il calcio sta tornando e presto faremo ciò che amiamo di più. Spero che possiamo divertirci e far divertire. Penso che sarà utile perché avremo molte partite di calcio consecutive, e persone come noi che adorano questo sport meraviglioso avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno”.

Dybala e il torneo di beneficenza

Così Paulo Dybala, attaccante della Juventus, in diretta social con il centrocampista inglese Dele Alli dopo averlo sfidato nel torneo virtuale di beneficenza allestito da Gamers Without Borders, nel video ripreso da Sky Sport