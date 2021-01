Calciomercato Roma: possibile scambio Dzeko-Eriksen

Dopo l’esclusione dalla sfida di ieri pomeriggio contro lo Spezia, Paulo Fonseca non si è espresso riguardo Edin Dzeko, e questo non ha fatto altro che alimentare le tante voci sul futuro del bosniaco. Un futuro ancora incerto, che rischia di essere lontano dalla capitale.

Il possibile scambio

Sullo sfondo, come già raccontato, restano vive le ipotesi Juve e Inter . Entrambe alle prese con problemi economici, ma allo stesso tempo alla ricerca di una quarta punta. Ecco allora che, in un mercato atipico come non mai, possono nascere occasioni e opportunità. La notizia svelata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport è un’idea nata a Trigoria: Eriksen in giallorosso, Dzeko in nerazzurro. Una soluzione che accontenterebbe tutte e due le società. Ipotesi smentita dal club nerazzurro, Suning avrebbe messo il veto su qualsiasi tipo di trattativa in entrata.