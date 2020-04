Dzeko, un futuro in bilico: l’Inter tenta l’assalto

Come sottolinea l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, in seguito alla frenata di Friedkin e davanti a un bilancio sempre più negativo, Petrachi proverà a cedere il giocatore che rappresenta, in termini economici, il 10 per cento dei costi complessivi della società in un anno. Stiamo parlando del capitano giallorosso, Edin Dzeko, che con un contratto da 7,5 milioni di euro potrebbe essere sacrificato. Questa decisione fa un pò male a tutti, tifosi e dirigenza compresa, ma per il bene della Roma la via dell’addio resta la soluzione migliore.

Le pretendenti non mancano

L’Inter di Marotta, che già l’estate scorsa tentò di portare in nerazzurro il gigante bosniaco, secondo fonti interne a SportPaper, avrebbe gia avanzato una prima offerta di circa dieci milioni di euro ai giallorossi. Il club capitolino, che in estate rifiutò un’offerta simile, stavolta sembra essere pronto a trattare.