Dzeko vs Salah, amici-nemici in Inter Liverpool

Inter-Liverpool, le probabili formazioni

Sfida nella sfida in Inter Liverpool quella tra gli amici Dzeko e Salah. Insieme ai tempi della Roma, i due attaccanti si ritrovano avversari in Champions con le maglie di Inter e Liverpool. A conferma della qualità della rosa della Roma di poche stagioni fa. Domani sera a San Siro i due ex compagni di squadra si affronteranno con l’obiettivo di regalare una gioia ai nuovi tifosi e magari qualche rammarico nella capitale per quello che poteva essere.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Naby Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.