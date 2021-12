EFL Cup, Liverpool – Leicester: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Big match di coppa alle 20.45

Con il calcio inglese a grande rischio a causa della pandemia di Covid-19 che è tornata a diffondersi pericolosamente nel Regno Unito, il big match di questa sera tra Liverpool e Leicester si configura come una delle grandi chance per tornare a vedere da vicino il calcio d’Oltremanica.

Liverpool – Leicester, i precedenti

E’ dal 2017 che le due non si incontrano in Coppa di Lega, quando il Leicester vinse per 2-0 in casa. Da lì, però, solo un trionfo delle Foxes, con un parziale di ben 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta a favore dei Reds.

Liverpool – Leicester, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Milner; Gordon, Firmino, Minamino. All. Klopp

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Albrighton, Amartey, Söyüncü, Bertrand; Tielemans, Soumaré, Hall; Maddison, Barnes, Daka. All. Rodgers

Liverpool – Leicester, dove vederla

Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tutta la EFL Cup.