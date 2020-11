Elettra Lamborghini fa impazzire i fans, come perdere 10 kg grazie a Rocco Siffredi. Su instagram un allenamento particolare e provocante.

Elettra Lamborghini come sempre affascina i suoi followers su Instragram, battute provocanti e simpatiche e fans impazziti (ne ha oltre 6 milioni). La provocante ereditiera ha postato una storia sui social in cui si allenava sul tapis roulant, in sottofondo un film di…Rocco Siffredi. Didascalia che non passa inosservata “Rocco Siffredi the movie“, facendo intuire ai followers di guardare un film di Siffredi. Un allenamento con Rocco Siffredi in sottofondo che evidentemente funziona dato che poco dopo la Lamborghini ha evidenziato ai suoi fan di aver perso, negli ultimi mesi, ben 10 chili.