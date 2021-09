Elettra Lamborghini, incidente al Lato B | FOTO

Un cane ha morso il Lato B ad Elettra Lamborghini

Incidente hot per Elettra Lamborghini, un cane ha morso alla showgirl il famoso e prezioso Lato B. E’ stata la stessa Elettra a mostrare i segni postando una foto su social network. “Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi – comincia il racconto la cantante su social – Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…”. Elettra aggiunge: “Bhè, non mi morde una chiappa?”. E poi continua autoironica: “Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male…”

LA FOTO DEL LATO B DI ELETTRA LAMBORGHINI CON I SEGNI DEL MORSO