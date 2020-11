Elisabette Gregoraci, confessioni hot | VIDEO

Elisabetta Gregoraci si lascia andare a confessioni hot al GF VIP, l’ex di Briatore continua il tira e molla con Pierpaolo Petrelli.

Al GF Vip Elisabetta Gregoraci, come riporta golssip, si lascia andare a confessioni hot durante un gioco tra i concorrenti. Ecco quanto accaduto. Toccava a lui rispondere alla domanda: “Con chi andresti a letto?”. Risposta scontata per Petrelli. Ma Tommaso Zorzi ha colto la palla al balzo per far diventare incandescente la situazione: “Devi anche mimare una posizione in cui lo faresti”. Lui e la Gregoraci si sono così ritrovati uno sull’altra. Ma lei ha speficato: “A me piace stare sotto…”.