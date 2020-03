Agnelli, Presidente dell’ECA, ai club Europei : “Cerchiamo di riprendere a giocare senza

rischiare la salute. Con la Fifa parliamo per allungare i contratti oltre il 30 giugno”

Milano | Mentre l’Unione Europea e i suoi leader sono a lavoro per trattare sulla sospensione del Patto di Stabilità, l’UEFA e l’ECA studiano il Flair Play Finanziario e le sue regole. In questo stato di emergenza è difficile rispettare i parametri imposti dal Fair Play come spiega lo stesso Agnelli, Presidente dell’ECA.

“Ci troviamo dinanzi a una sfida senza precedenti, nella quale tutte le nostre vite sono

state messe sottosopra. La salute di tutti è la priorità assoluta; Nessuno è immune”. spiega Agnelli riferendosi alla globalità del danno

che, in proporzione, colpirà tutte le leghe e tutte le squadre. “Gli sforzi di tutti devono essere concentrati sull’allevviare gli effetti economici del Covid19 sul calcio. L’Eca ha due obiettivi, il primo è definre una strategia realistica per riprendere a giocare i campionati nazionali e le coppe europee in modo da non compromettere la salute pubblica e quella dei giocatori; il secondo è elaborare un meccanismo per aiutare le finanze dei club in questo momento di crisi sociale ed economica”. Poi conclude con un appello : “uniamo le nostre forze per la salvezza del calcio e del mondo”.