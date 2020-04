Italia nel caos causa Coronavirus, ma c’è chi parla di scudetto

In un momento delicato come quello che sta vivendo l’Italia, in piena emergenza da Coronavirus, c’è chi riesce a parlare di calcio e scudetto. Finchè trattasi di addetti ai lavori, grave ma non gravissimo. Quando a farlo è un senatore la cosa spaventa o rende perplessi. E’ di oggi la notizia che il Senatore Pierferdinando Casini con la collega Valeria Fedeli (ex ministro dell’Istruzione) – come riporta metropolitanmagazine – hanno presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, affinché persuada il CONI e le varie Federazioni ad assegnare il titolo di Campione alle squadre che, attualmente, guidano la graduatoria dei campionati di riferimento.

Scudetto alla Juventus? Promozione per il Benevento? Un tema sicuramente importante per gli addetti ai lavori e per le varie federazioni sportive, non meritevole di interrogazione parlamentare, almeno secondo il nostro umile pensiero. Il Parlamento si dedichi in questo delicato momento a problemi più seri, a come far fronte all’emergenza sociale in corso e alle persone rimaste senza soldi e lavoro, di calcio se ne occupi qualcun altro.