Empoli Inter: precedenti, probabili formazioni e dove vederla

La 10 giornata di Serie A vedrà affrontarsi Empoli e Inter: Andreazzoli opterà quasi sicuramente per il 4-3-1-2, Simone Inzaghi farà rifiatare Dzeko e darà spazio al duo Sanchez-Lautaro

Mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Castellani andrà in scena Empoli-Inter, match valido per il 10° turno di Serie A 21/22. Nel precedente turno, i toscani hanno vinto lo scontro diretto 4-2 contro la Salernitana di Colantuono allo stadio Arechi: alla doppietta di Pinamonti, Cutrone e autogol di Strandberg per gli azzurri hanno replicato Ranieri e un autogol di Ismajli per i granata.

I ragazzi di Simone Inzaghi, invece, hanno ottenuto un pareggio amaro contro la Juventus di Allegri: alla rete di Dzeko nella prima frazione ha risposto Dybala su penalty molto discusso nella ripresa per la Vecchia Signora.

Empoli Inter: i precedenti

Empoli e Inter si sono affrontate 26 volte in Serie A. Il bilancio è a favore dei nerazzurri: 20 vittorie totali, a fronte di tre pareggi e 3 vittorie empolesi. L’ultimo successo dei toscani risale all’aprile 2006: 1-0 con Luigi Cagni in panchina. Le ultime sette sfide giocate tra queste due squadre sono state tutte vinte dall’Inter: i nerazzurri sono riusciti a tenere la porta inviolata in tutte le ultime sei trasferte giocate sul campo dell’Empoli

Empoli Inter: probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli Squalificati: nessuno Ballottaggi: Bajrami 55% – Henderson L. 45%; Haas 55% – Zurkowski 45% Indisponibili: Furlan, Romagnoli

INTER (3-5-2): S. Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Sanchez. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Calhanoglu 55% – Vidal 45%

Indisponibili: Brazao, Correa, Eriksen, Vidal

Empoli Inter: dove vederla

La sfida fra Empoli e Inter andrà in scena mercoledì 27 ottobre 2021 allo stadio Castellani e verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A per il triennio 2021/24. La partita sarà anche trasmessa in tv da Sky.