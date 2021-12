Empoli Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo lo stop interno contro il Napoli che non ha mancato di accendere furiose polemiche per il gol annullato a Kessie nel finale, il Milan vuole riprendere a vincere per non far scappare l’Inter in classifica. I maggiori problemi per Pioli arrivano però dall’infermeria dove è stato costretto a recarsi anche Ibrahimovic che non farà parte della trasferta empolese. E la partita è ostica con un Empoli nono, a 27 punti e che non perde da 6 partite. E il duo Cutrone-Pinamonti (il primo ex della partita, il secondo passato dall’Inter) preparano uno scherzo ai rossoneri.

Empoli Milan, le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Krunic; Giroud

Empoli Milan, i precedenti

In 13 precedenti a Empoli, la squadra di casa non ha mai vinto, ma ha raccolto solo 7 pareggi con 6 vittorie milaniste. Nell’ultima occasione, nella stagione 18/19, finì 1-1 con l’autorete di Capezzi per i rossoneri e Caputo che segnò per i padroni di casa. A Empoli, nella stagione 14/15 arrivò invece l’unico gol al Milan per Fernando Torres, nel pareggio per 2-2.

Empoli Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio e Sky Sport.