Enock tuona: “Non vogliono Mario in nazionale, è incredibile”

Balotelli ciò che manca alla nazionale?

Enock chiama a gran voce la convocazione di Balotelli, il fratello dell’attaccante bresciano mette i puntini sulle i con un pizzico di polemica: “In Italia non abbiamo attaccanti come Benzema, Mbappé e Giroud, per questo penso che uno come Mario non può non essere preso in considerazione. Anche solo in gruppo – ha detto Enock a notizie.com – Non capisco come si fa a non convocarlo. Può non aver fatto benissimo con i club, ma quando gioca con l’Italia si trasforma. Parlano i numeri. Non ho capito perché è stato accantonato così presto”.

Il fratello di Balotelli attacca e rincara la dose, la mancata convocazione di Mario in nazionale sarebbe legata a problemi extra calcistici: “Su di Mario non si guarda ciò che fa in campo, ma altro e questo mi dispiace molto. Negli ultimi due anni ha avuto tanti problemi fisici, ora adesso sta bene. Gioca con continuità e sta segnando. Ha solo bisogno che qualcuno gli dia fiducia. So quando ci tiene a quella maglia, anche se tutti sarebbero pronti ad attaccarlo. C’è un complotto contro di lui? Penso che si tratti di qualcuno all’interno del gruppo, qualcuno che non sopporta il suo carattere forte. Mancini gli ha sempre voluto bene, credo che lo tiene in considerazione ma forse non vuole bruciarlo. Ma può inventarsi il gol con una giocata in ogni momento. Per una squadra che fa così fatica a segnare, sarebbe l’ideale”.