ESCLUSIVA – David Giubilato: “Scudetto? Lazio favorita. Lotito? Questo ciò che penso di lui”

David Giubilato: “ Milinkovic-Savic lo seguo da tempo. Grande giocatore e grande persona”

David Giubilato, ex difensore tra le tante di Napoli, Bologna, Ternana e Frosinone ed ex dirigente sportivo della Salernitana è intervenuto ai microfoni di SportPaper.it per affrontare vari temi che vanno dalla ripresa dei giochi sino alla lotta scudetto Juventus-Lazio.

Le dichiarazioni di David Giubilato:

È favorevole alla ripresa del campionato? Si schiera dalla parte di Cellino o di Lotito?

Se bisogna tornare a giocare lo si deve fare rispettando le regole e i criteri sanitari che vengono imposti dal ministero. Lotito ha tutti i criteri per poter iniziare sia gli allenamenti e riprendere a giocare il campionato, Cellino non so per quale motivo si ostina a dire no, essendo il suo Brescia una squadra di Serie A, però anche lui avrà i suoi motivi. Non credo però, che siano legati a questioni sanitarie in quanto basta semplicemente rispettare le regole imposte: comunque avrà i suoi buoni motivi per rifiutare il ritorno sul prato verde.

È giusto concentrare tutta la Serie A in sedi meno colpite dal coronavirus?

Potrebbe essere un’ottima soluzione. Se guardiamo i dati relativi alla Lombardia notiamo che è la regione più colpita, di conseguenza squadre come Milan, Inter e Atalanta dovrebbe accettare senza discutere l’opzione di giocare fuori dalle mura amiche. Non vedo poi differenze su quale campo si disputi la gara, in quanto le partite verranno giocate a porte chiuse. Sicuramente non sarà questo un bene, però al momento è la cosa più giusta da fare.

La FIFA sta pensando di aumentare a 5 le sostituzioni visti gli impegni ravvicinati. Decisione giusta questa? Quale club potrebbe trarne maggiori benefici?

Credo che sia la soluzione migliore per tutti questa. Non sappiamo in quali condizioni fisiche si presenteranno i giocatori e per il bene di ognuno, per evitare affaticamenti e infortuni, la cosa migliore da fare è proprio quella di poter effettuare maggiori cambi durante la gara.

Lotito il presidente giusto per il ritorno della Salernitana in Seria A?

Lotito è l’uomo giusto perché è un grande uomo. La Salernitana è partita dalla Serie D e il presidente ha già dimostrato a tutti il suo indiscusso valore all’interno di questo club. È una persona con un carattere un po’ particolare, ma ha un cuore grande e farà il bene della Salernitana portandola più in alto possibile.

Lazio o Juventus, chi vincerà lo scudetto?

Il cuore mi dice Lazio. Bisognerà vedere come hanno lavorato i giocatori di Juventus e Lazio in questo periodo di pausa, ma credo che i biancocelesti abbiano tutte le carte in regola per classificarsi campioni d’Italia.

Cosa ne pensa di Tonali e in quale club potrebbe esprimersi al meglio?

Tonali è un fenomeno e in futuro potrà diventare un top player; un giocatore con le sue caratteristiche può far bene a qualsiasi club. Le squadre interessate a lui sono tante – Milan, Juventus, Inter – ma la valutazione fatta da Cellino è molto alta e questa rappresenta un ostacolo per alcuni club; non tutti possono permettersi un esborso così importante. Alla base di tutto ciò credo che Tonali in futuro potrà vestire la maglia della Juventus o dell’Inter.

Milinkovic-Savic può andare alla Juventus o all’Inter?

Premetto col dire che Milinkovic-Savic lo seguo da tanti anni e posso affermare che prima di essere un grande giocatore è una grande persona. Detto ciò credo che Lotito davanti all’offerta giusta può cederlo. Il patron biancoceleste non farà sconti sul suo cartellino, come giusto che sia, e se Juventus e Inter vorranno rinforzare il loro centrocampo dovranno effettuare un investimento importante.

Perché i tifosi criticano sempre Lotito?

I tifosi sono fatti così, però posso dire che io un presidente come Lotito me lo terrei stretto. È uno che non sfora nei bilanci, le casse della società sono sane e i risultati – come testimonia la classifica – li ottiene. Forse ai tifosi non può piacere il suo lato caratteriale o il suo modo di essere, a volte può anche sembrare antipatico, ma io da tifoso non lo cambierei con nessuno.

Lei che è stato difensore, può dire chi potrà divenire un top player in questo ruolo?

Negli ultimi anni ne abbiamo visti pochi di talenti. Sono stati fatti pochi investimenti per quanto riguarda il settore giovanile, si va sempre alla ricerca di talenti esteri… sembra ormai diventata una moda questa. Alla luce di tutto questo consiglierei ai club di investire sui giovani italiani. Comunque, rispondendo alla sua domanda, credo che un difensore che può arrivare in alto è Mancini della Roma, ci sono altri difensori buoni in Italia ma lui è l’unico che mi ha colpito più di tutti.