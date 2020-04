A tu per tu con il patron del Fans Club Simone Inzaghi

A Rocca di Papa il Fans Club Simone Inzaghi – Da sempre il paese situato sui Castelli Romani è roccaforte dei tifosi di fede biancoceleste, con la Lazio nel cuore. E’ di Stefano Guazzoli, leader storico e simbolo della RDP (Rocca di Papa), l’idea di far nascere proprio a Rocca di Papa il Fans Club Simone Inzaghi.

Di seguito l’intervista al numero 1 del Fans Club Simone Inzaghi e simbolo della RDP Stefano Guazzoli ai microfoni di SportPaper.it:

1) Come mai l’idea di un Fans Club Simone Inzaghi?

Nel 2019 con il direttivo ed i tesserati volevamo individuare uno sportivo a cui dedicare un FANS CLUB che rispecchiasse i valori dello sport che “Fatica, Impara, Cresce e non si Arrende” con particolare riferimento al calcio. Abbiamo svolto un sondaggio interno e quasi all’unanimità si è proposto e scelto Mister Simone Inzaghi, uomo vero partito con poco e che sta scalando l’olimpo del calcio.

2) Secondo voi Inzaghi è al momento il migliore in Italia?

Ma lo è in maniera ASSOLUTA, anzi secondo il mio modesto parere è uno tra i migliori in Europa. Non per essere di parte ma semplicemente per tutto quello che esprime la sua squadra in camp o(parla la classifica), per quello che trasmette lui ai tifosi (parlano le presenze allo stadio) ed anche per lo stile che lo distingue da altri addetti ai lavori ai quali dimostra sempre rispetto anche in momenti non facili. L’umiltà e l’intelligenza gestionale del mister sono da esempio per tutti ed i risultati sono chiari e limpidi come la sua persona, mi sento di dire che gli voglio bene!

3) Un allenatore che somiglia a Simone?

Beh potrei dire Guardiola per la minuziosità con il quale studia ogni piccolo dettaglio e per l’evidente brillantezza nel gioco espresso anche se totalmente diverso; potrei dire Klopp per il rapporto che crea coi suoi ragazzi ai quali insegna che lo spogliatoio è casa loro e che i compagni sono fratelli, ma in realtà Inzaghi non è altro che INZAGHI col suo stile e con le sue idee innovative e sempre più determinanti.

4) Rocca di Papa da sempre cuore del tifo biancoceleste, quante persone frequentano il fans club?

Rocca di Papa è si un feudo biancoceleste, ma il club mette d’accordo tutti, non mancano quindi i tifosi di tutte le squadre e basti pensare che nello sviluppo dello stesso è impegnato un romanista Doc. Al momento sono circa un centinaio i partecipanti al Club che sommati ai simpatizzanti toccano quota 200, un’ulteriore dimostrazione che lo “sport unisce e crea situazioni di rispetto per tutti”.

5) Secondo voi la Lazio è da scudetto?

La Lazio è al momento la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, ha il gruppo più solido e compatto, è la squadra che mostra un evidente vantaggio sul piano motivazionale e soprattutto che ha raggiunto la maturità giusta per ambire al titolo. Si la Lazio è assolutamente da scudetto.

6) Chi è il giocatore più rappresentativo?

Ce ne sono tanti e tutti per un motivo diverso, la vera forza è il gruppo guidato dal miglior mister in circolazione che riesce a limitare i difetti e ad esaltare le qualità singole di ognuno di loro e metterle poi al servizio della causa comune. Quello che a livello di qualità alza di più l’asticella negli schemi del mister è LUIS ALBERTO (insostituibile), quello che rappresenta in maniera assoluta l’emblema di questi colori é sicuramente FRANCESCO ACERBI. Quello che mi inorgoglisce di più è CIRO IMMOBILE per quanto segna ma soprattutto per quanto corre e combatte in campo, tra tutti scelgo IL GRUPPO!!!

7) Il giocatore più forte che ha giocato nella Lazio?

Juan Sebastián Verón per qualità, tecnica e facilità di giocate sempre geniali con una lettura del gioco impressionante, movimenti nei spazi giusti dettando musica vera. Diverso ma non da meno il carisma e la personalità di Giorgio Chinaglia, il quale ha cambiato la Lazio e tutti i tifosi rendendoli fieri e forti di indossare il biancoceleste, ha fatto guerre personali in campo con tutto diffondendo la fede laziale.

8) Meglio Cragnotti o Lotito?

Il calcio è cambiato, ha subito una rivoluzione e con essa anche nei presidenti, Cragnotti ha gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo sognare migliaia di tifosi biancocelesti pagandone poi le dure conseguenze, tornando al calcio che è cambiato e si sta trasformando non si può negare il lavoro che sta svolgendo il Presidente Lotito che si sta dimostarndo oltre che un presidente lungimirante un manager dalle spiccate qualità gestionali. I risultati della Lazio partono dal suo duro lavoro che vi assicuro visto dal vivo arriva a superare anche le 16 ore giornaliere.

9) Sappiamo che avete molte importanti iniziative in progetto, un messaggio ai tifosi biancocelesti?

Si, questo naturalmente al di là del momento che ci ha rallentato un po causa Coronavirus, abbiamo grandi iniziative in mente, alcune rimandate come la consegna di uno strepitoso e significativo regalo di compleanno al mister che abbiamo accuratamente studiato e che al momento abbiamo custodito, altre future come un’altra bella amichevole a Formello sempre situazione permettendo e festa di chiusura di fine campionato con tutti i soci del Fans Club, più bambini allo stadio e quant’altro. Il messaggio per i tifosi biancocelesti è unico imperativo e categorico: “VINCIAMO IL CAMPIONATO” e consegnamo il regalo al mister tutti insieme!

10) Sappiamo che lei è simbolo della RDP, Rocca di Papa. Cosa avete in programma? Sognate di portare la squadra nel calcio che conta?

“A piccoli grandi passi” abbiamo costruito una squadra solida e forte ma sopratutto un management che per averlo pari bisogna affacciarasi tra i professionisti, attediamo le ultime disposizione del Governo e dello Sport per pianificare nel breve il nostro futuro. Le basi le abbiamo gettate, ora è il momento di cominciare a costruire i piani, noi siamo ambiziosi, puntiamo al massimo che il nostro terrirorio può permetterci.

11) Sente l’attaccamento al suo paese e alla sua RDP?

La risposta nel video che segue, il modo migliore per mostrare l’attaccamento di Stefano Guazzoli (il suo discorso la serata che ha visto ospite del Fans Club proprio mister Simone Inzaghi) a Rocca di Papa e alla sua cara Lazio… “Il mio paese è CASA MIA…

La RDP la mia FAMIGLIA… in questo video c’è tutto!” (VIDEO)