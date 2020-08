Esclusiva SP24: “Friedkin vuole Daniele De Rossi”

La nuova Roma riparte da Daniele De Rossi

La Roma è ad un passo dalla svolta societaria, con il club capitolino pronto a passare da Pallotta a Friedkin. Ma non è l’unica notizia importante e clamorosa. I giallorossi avrebbero infatti intenzione di ripartire da Daniele De Rossi.

Come riporta Sportpress24: “L’offerta del tycoon texano dovrebbe ricalcare quelle fatte in precedenza, ovvero 490 milioni ma con l’esborso tutto in cash. A questa cifra andrà andranno aggiunti circa 90 milioni come aumento di capitale e i 150 milioni di buona uscita per Pallotta. La trattativa avviata da Friedkin prevede l’inserimento in società dell’ex Daniele De Rossi”.