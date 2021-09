Nel terzo impegno di Supercoppa LNP l’Atlante Eurobasket Roma incontra l’imbattuta Givova Scafati nell’ultima gara del Girone Arancione.

La partita



I capitolini rimangono attaccati ai campani e dopo 5 minuti il punteggio è di 8-8. Al vantaggio romano di Tomasello risponde la Givova Scafati con 7-0 di parziale, per il 12-17 a due minuti e mezzo dal termine del primo quarto che diventa 15-23 alla fine della prima frazione.

Ad inizio della seconda l’infortunio di Santini (dalle prime impressioni non leggero) dà la scossa ai romani che risalgono a -2 a 7 minuti dall’intervallo spinti da Gage Davis. A 3 minuti dall’intervallo, i campani si riportano a +5 in un match molto fisico, andando al riposo sopra di 7 (34-41).

Ad inizio terzo quarto, Scafati porta il suo vantaggio anche a +18 (34-52 dopo 4 minuti del terzo quarto), prima della reazione capitolina con la zona di coach Pilot e le iniziative di Hill. La tripla di Ambrosin sulla sirena fissa il 47-64 con cui inizia l’ultimo quarto, in cui le rotazioni ridotte dalle uscite per falli non consentono una risalita ai romani, con il punteggio non più in discussione per il finale 60-88 per Scafati.



Atlante Eurobasket Roma – Scafati Basket 1969 60-88

Tabellino



Atlante Eurobasket Roma:

Romeo 2, Leonetti n.e., Santini, Hill 15, Viglianisi 1, Molinaro, Cicchetti 6, Schina 6, Tomasello 4, Davis 22, Pepe 4

All. Pilot

Ass. All. Crosariol, Zanchi





Scafati Basket 1969:

Daniel 11, Costa, Parravicini 2, De Laurentiis 6, Ambrosin 14, Clarke 10, Rossato 9, Raucci 13, Monaldi 10, Cucci 4, Ikangi 9

All. Rossi

Ass. Nanni