Verso Cluj-Roma: le possibili scelte di Fonseca

Alle 21 i giallorossi scenderanno in campo contro i rumeni del Cluj. Ecco i possibili undici che scenderanno in campo

Leader del girone A con 7 punti, stasera la Roma può mettere una seria ipoteca sul discorso qualificazione. In Romania, però, ci andrà con molti assenti soprattutto in difesa. Paulo Fonseca sta valutando se tornare alla difesa a 4 e in questo caso Bruno Peres e Calafiori andrebbero a ricoprire il ruolo di terzini, oppure se proseguire con quella a 3. In qualunque modo, a prescindere dalla scelta finale, ci sarà una difesa inedita davanti a Pau Lopez. A centrocampo riecco Diawara con Villar e Pellegrini. Possibile turno di riposo ad uno tra Pedro e Mkhitaryan, in attacco spazio ancora a Carles Perez e Mayoral. Dalla panchina Dzeko.

La probabile formazione: Pau Lopez; Bruno Peres, Jesus, Cristante, Calafiori; Diawara, Villar; Perez, Pellegrini, Pedro; Mayoral