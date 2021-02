Calcio, Europa League: Stella Rossa – Milan, i precedenti al Marakàna di Belgrado

Questa sera alle 18:55 il Milan scenderà in campo allo stadio Rajko Mitić di Belgrado (detto anche Marakàna) per la terza volta. Nei due precedenti, la formazione rossonera ha sempre battuto la Stella Rossa: il primo risale al 10 novembre 1988 nel ritorno degli ottavi della Coppa dei Campioni (3-5 d.c.r.), mentre il secondo andò scena il 22 agosto 2006 (2-1) nel ritorno del terzo turno preliminari della Champions League.

Le formazioni di Stella Rossa – Milan

Per la trasferta di Belgrado contro la squadra di Stankovic Pioli è pronto ad attuare un ampio turnover in vista del derby di domenica contro l’Inter: il centravanti titolare sarà Mandzukic con Ibra che si accomoderà in panchina.

Il tecnico rossonero ha dichiarato in conferenza stampa: “Il periodo che comincia domani sarà molto impegnativo. In 18 giorni dovremo disputare 6 partite. Dovremo essere bravi a dosare le energie e per fortuna ho quasi tutti a disposizione per farlo. Domani sera andrà in campo una squadra competitiva. Poi penseremo al derby”. Pioli ha poi risposto ad una domanda sulla condizione fisica di Mario Mandzukic: “Sta molto bene. Credo che possa partire titolare domani sera”.

L’ex interista Dejan Stankovic si prepara alla prestigiosa sfida contro il Milan provando a schierare la migliore formazione possibile. Il tecnico serbo, dunque, dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con uno fra Falcinelli e Falco supportato dal trio Ben, Ivanic e Gavric.

Alla vigilia di Stella Rossa-Milan, il tecnico della squadra serba, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “E’ una partita fenomenale per tutti noi. Giocheremo senza paura e con grande coraggio. Finora abbiamo fatto bene. Mi aspetto una grande partita”.

STELLA ROSSA (4-2-3-1):Borjan; Gajic, Erakovic, Deegenk, Rodic; Sanogo, Kanga; Falco, Ivanic, Gavric; Pavkov. All.: Stankovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. All. Pioli

Dove vedere Stella Rossa – Milan

La sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Stella Rossa-Milan,sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).