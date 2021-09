Inizia l’Europa League, sfide difficili per le italiane, Lazio a Istanbul e Napoli a Leicester

Si apre stasera alle 18,45 il cammino della Lazio in Europa, la squadra di Sarri andrà a Istanbul a far visita al Galatasaray, che l’anno scorso è arrivato secondo nella Superlig turca, a pari punti con la prima (Besiktas). Girone molto insidioso composto da: Galatasaray, Lokomotiv Mosca e Marsiglia, sarebbe importante per la Lazio partire col piede giusto, anche se non è mai facile giocare nello stadio Turk Telekom. Per questo match Sarri vuole dare una chance a Muriqi dal primo minuto, nel tridente insieme a Pedro e Zaccagni, cambi anche a centrocampo con Escalante e Basic titolari insieme a Milinkovic-Savic, riposo anche per Reina, in porta giocherà Strakosha.

Alle 21 il Napoli affronterà il Leicester, reduce dalla sconfitta in campionato col Manchester City, a cui aveva però strappato il Community Shield con la vittoria per 1-0 a inizio Agosto. I partenopei storicamente non hanno un grande rapporto con le trasferte in Inghilterra: 0 vittorie su 10 precedenti (2 pareggi, 8 sconfitte). Per le formazioni pochi dubbi in casa Leicester, Rodgers dovrebbe schierare i titolari, con Vardy al centro dell’attacco con Albrighton, Maddison e Barnes a sostegno, Tielemans e Ndidi in mediana e difesa composta da Castagne, Vestergaard, Soyuncu e Bertrand. Qualche assente per Spalletti, che dovrebbe far riposare Insigne che non è al top, al suo posto Lozano e Politano, Osimhen davanti e Zielinski dietro la punta. A centrocampo poche scelte, Fabian Ruiz e Anguissa, unica alternativa Elmas (in ballottaggio con Zielinski per giocare più avanzato), indisponibili Lobotka e Demme. In difesa ballottaggio a sinistra tra Juan Jesus e Malcuit, a destra Di Lorenzo, in mezzo probabile Manolas, Rrahmani l’alternativa, insieme a Koulibaly, tra i pali Ospina, assente Meret.

Tutto il programma della serata

ore 18,45

Galatasaray – Lazio

Lokomotiv Mosca – Marsiglia

Stella Rossa – Sporting Braga

Midtjylland – Ludogorets

Betis Siviglia – Celtic

Bayer Leverkusen – Ferencvarosi

Rapid Vienna – Genk

Dinamo Zagabria – West Ham

ore 21

Rangers – Lione

Leicester – Napoli

Monaco – Sturm Graz

PSV Eindhoven – Real Sociedad

Eintracht Francoforte – Fenerbache

Olympiacos – Royal Anversa

Broendby – Sparta Praga