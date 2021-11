Binotto: “Siamo concentrati sul 2022”

Passi avanti della Ferrari in questa stagione. La scuderia di Maranello si trova al terzo posto nella classifica costruttori. Un risultato importante visto le scorse stagioni non proprio esaltanti. A tal proposito il Team Principal della Rossa, Mattia Binotto, ha ammesso: “Non abbiamo mai sviluppato la monoposto 2021“. Il vero obiettivo è il 2022, che dovrà riportare le due monoposto a lottare per il titolo iridato di Formula 1.

Binotto: “Terzo posto lavoro di squadra”

Mattia Binotto questo concetto lo ha ripetuto più volte nel corso della stagione: “Tutti nostri sforzi si sono concentrati fin dall’inizio sull’auto per il 2022“. In un’intervista rilasciata a motorsport-total.com, nella quale ha spiegato il miglioramento della Ferrari rispetto allo scorso anno, ha dichiarato: “Abbiamo introdotto alcuni sviluppi alla SF21 ad inizio stagione e basta. Sapevamo già all’inizio dell’anno che avremmo lottato per il terzo posto, ma il nostro obiettivo reale era quello di fare squadra, migliorare i dettagli e crescere assieme. L’attuale terza posizione nei Costruttori è solo il risultato di ciò“.

La Scuderia di Maranello è a sole due gare dall’assicurarsi la terza piazza nel mondiale davanti alla McLaren, in quello che è stato un netto passo avanti rispetto alla disastrosa annata 2020. “Non ci è mai passato per la mente di penalizzare il 2022 a favore del 2021, non abbiamo mai fatto compromessi su questo“ ha concluso il Team Principal.