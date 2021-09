F1, libere cancellate a Sochi

Annullate le libere, in dubbio le qualifiche

Nubifragio a Sochi, annullate le libere

“Stando alle previsioni, dovrebbe esserci una tendenza al miglioramento nel primo pomeriggio, dopo le 13 e 30. La priorità sono ovviamente le qualifiche di Formula 1. Il fattore determinante sarà la luce. Il tramonto è previsto intorno alle sei e 15, ma con condizioni meteorologiche avverse ovviamente la luce diminuisce prima e dovremo valutare anche questo aspetto. Come già accaduto in un paio di occasioni in passato le qualifiche potrebbero avere luogo domenica mattina”.