Leclerc e gli sport a 360°

Quando si è uno sportivo, non si segue mai solamente la propria disciplina di appartenenza, ma si spazia in altri mondi. Ne è un caso Valentino Rossi che non ha mai nascosto la sua passione per le quattro ruote e anzi molte volte vi ha anche partecipato. Lo stesso vale anche per Charles Leclerc, campione della Ferrari e del mondo della Formula 1. Il monegasco ha ammesso in più circostanze di guardare le partite di calcio e di basket. In questo senso nelle sue ultime storie lo si è visto presenziare in un’arena NBA per seguire i Bucks, approfittando del Week-end per il Gp Usa, nella quale è arrivato quarto con la Rossa.

Charles Leclerc e la sua passione per il Monaco

Ma quale squadra di calcio tifa Leclerc? Il pilota tifa una squadra che non presenzia in Serie A, ma, vedendo le sue origini è abbastanza chiaro che il ferrarista tifi una squadra della Ligue 1. Charles ha un amore per il Monaco, squadra della sua città natale. Si è spesso mostrato sui social, con diverse maglie della sua squadra preferita, dove spesso applica sul retro il proprio cognome, con il numero che gli piace avere anche in pista, il 16.

Pochi mesi fa però, in concomitanza con gli europei di calcio, ammise che se avesse dovuto scegliere avrebbe tifato più Italia che Francia. Ad Euro2020, ricordiamo, che l’Italia è riuscita a vincere il titolo finale, mentre la Francia si è fermata molto prima durante il suo cammino.