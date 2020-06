Per Fabio Aru niente Giro, farà Tour e Vuelta

Niente Giro d’Italia: nell’agenda dell’azzurro Fabio Aru ci sono Tour de France e Vuelta di Spagna. Lo ha annunciato il suo team, l’Uae Emirates, diffondendo la lista dei corridori cardine delle proprie formazioni che affronteranno i Grandi Giri 2020. “Ciascuna selezione presenterà, per perseguire vari obiettivi, un giusto equilibrio tra scalatori, velocisti e versatili cacciatori di tappe”, spiega la squadra emiratina.

Fabio Aru, la nota della Uae Emirates

“Siamo accorti ma ottimisti. La solidarietà all’interno della squadra è stata un gran valore durante questo periodo e ci piacerebbe che continuasse a esserlo anche in vista del ritorno alle corse”, ha commentato il team principal Mauro Gianetti. “Il team, dietro alle quinte, ha svolto un enorme lavoro, anche grazie al supporto dei nostri sponsor, per garantire un efficace protocollo di sicurezza per quando si riprenderà a gareggiare“. “La prospettiva di tornare presto a correre è entusiasmante per la squadra, per gli sponsor e per gli appassionati. Gli stessi atleti sono più motivati che mai per misurarsi con il nuovo calendario”, ha concluso. La lista completa dei membri di ogni formazione sarà definita nelle prossime settimane.