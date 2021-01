Fantacalcio, consigli 20esima giornata Serie A: top e flop undici

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

20esima giornata di Serie A, Top e flop undici a confronto

La prima giornata di ritorno si apre con il botto e tra big match in testa e in coda i fantallenatori sono chiamati a schierare la miglior formazione possibile per cercare di mettere fieno in cascina in vista della volata finale.

Dunque, vediamo subito quali potrebbero essere i top undici della 20esima giornata di Serie A e le migliori alternative possibili.

TOP UNDICI (4-3-3):Ospina/Meret, Di Lorenzo, Godin, Skriniar, Young, McKennie, Barella, Mkhitaryan, Lozano, Lukaku, Simeone.

PANCHINA: Handanovic, Szczesny, Mirante, Silvestri, Zappa, Rogerio, Ansaldi, Romagnoli, Marrone, Criscito, Cuadrado, De Ligt, Bastoni, Hakimi, Marchizza, Bonifazi, Manolas, Smalling, Di Marco, Veretout, Barak, Zaccagni, Milinkovic Savic, Chiesa, Arthur, Vidal, Djuricic, Sottil, Soriano, Saelemaekers, Castovilli, Lukic, Belotti, Zaza, Ibrahimovic, Zapata, Belotti, Immobile, Lautaro Martinez, Caputo, Insigne.

La flop undici della 20esima giornata di Serie A

Di contro ecco cosa propone sportpaper.it nella categoria flop. Calciatori alle prese con impegni sulla carta proibitivi o che non stanno attraversando un buon periodo di forma. A questi vanno aggiunti anche coloro che notoriamente portano pochi bonus e prendono spesso il cartellino giallo, che seppur sia un malus lieve, alle volte può essere determinante in negativo. Scopriamo insieme la formazione peggiore con tanto di riserve al seguito.

FLOP UNDICI (4-4-2): Montipò, Patric, Masiello, Colley, Barba, De Roon, Hernani, Svanberb, Badelj, Caprari, Cornelius.

PANCHINA: Perin, Provedel, Reina, Gollini, Lyanco, Igor, Dijks, Muldur, Magallan, Czyborra, Augello, Glik, Radu, Gagliolo, Kurtic, Bakayoko, Agoume, Schiattarella, Ionita, Jankto, Vulic, Strootman, Obiang, Marin, Meitè, Rincon, Barrow, Boga, Destro, Lapadula, Borja Mayoral.