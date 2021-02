Fantacalcio, consigli 23esima giornata Serie A: top e flop undici

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

23esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

Primo turno dell’anno dopo le Coppe Europee. Alcune delle nostre rappresentanti in campo internazionali hanno già giocato. Altre lo faranno la settimana prossima, ma d’ora in avanti ci saranno degli effetti anche sul campionato. Di conseguenza anche le scelte dei fantallenatori saranno condizionate. Per effetto di ciò, sportpaper.it propone la seguente formazione composta da titolari ed papabili riserve (che sono intercambiabili con i giocatori proposti nell’assetto base).

TOP UNDICI (4-3-3): Szczesny, Mancini, Rugani, Acerbi, Alex Sandro, Bonaventura, McKennie, Pessina, Borja Mayoral, Immobile, Cristiano Ronaldo.

Panchina top

Portieri: Reina, Pau Lopez, Consigli, Dragowski.

Difensori: Pezzella, Biraghi, Godin, Izzo, Criscito, Faraoni, De Vrij, Spinazzola, Danilo.

Centrocampisti: Kulusevski, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Soriano, Castrovilli, De Paul, Barella.

Attaccanti: Vlahovic, Lasagna, Shomurodov, Lukaku, Muriel, Caputo, Barrow.

Fantacalcio: la flop undici della 23esima giornata di Serie A

L’altra faccia della medaglia è che alcuni calciatori potrebbero risentire della stanchezza delle fatiche europee o magari essere distratti dai prossimi impegni internazionali. A questo va aggiunto che siamo prossimi alla fase in cui alcune squadre possono già considerarsi in vacanza, il che potrebbe avere un duplice risvolto. Al Fantacalcio però c’è bisogno di certezze anche per quanto concerne i calciatori inaffidabili. A tal proposito ecco quali potrebbero essere gli elementi su cui non puntare alla 22esima giornata di Serie A.

FLOP UNDICI (4-4-2): Cordaz, Golemic, Chabot, Bremer, Masiello, Ilic, Schouten, Ekdal, Bennacer, Di Carmine, Osimhen.

Panchina Flop

Portieri: Montipò, Gollini, Meret, Audero, Handanovic, Donnarumma, Sepe, Silvestri.

Difensori: Gunter, Vignali, Colley, Soumaoro, Bani, Samir, Calabria, Rrahmani, Barba, Luperto.

Centrocampisti: Petriccione, Schiattarella, De Roon, Bakayoko, Brugman, Obiang, Badelj.

Attaccanti: Lapadula, Quagliarella, Ounas, Insigne, Rebic, Cornelius, Kouamé.