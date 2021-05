Fantacalcio, consigli 36esima giornata Serie A: top e flop undici

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 36esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

Ci siamo quasi. Mancano appena tre partite alla fine del campionato di Serie A e di conseguenza anche al Fantacalcio, che mai quanto quest’anno è stato bello arduo e tortuoso. I fantallenatori si sono ritrovati a dover fare i conti anche con il covid, che non ha sempre permesso di schierare la miglior formazione.

Adesso però il tempo dei rimpianti è finiti, bisogna sfruttare le risorse a disposizione e puntare il massimo obiettivo raggiungibile. La 35esima giornata di Serie A offre un menù ricco in tal senso. Scopriamolo insieme con tanto di titolari e panchinari.

TOP UNDICI (4-3-3): Reina, Darmian, Romero, Acerbi, Di Lorenzo, Svanberg, Malinovskyi, Kessié, Immobile, Quagliarella, Osimhen.

Panchina top

Portieri: Handanovic, Donnarumma, Skorupski, Gollini, Ospina.

Difensori: Gosens, Theo Hernandez, Godin, Tomiyasu, Manolas.

Centrocampisti: Luis Alberto, Pessina, Castillejo, Candreva, Lorenzo Pellegrini.

Attaccanti: Correa, Rebic, Insigne, Barrow, Simy.

Fantacalcio: la flop undici della 36esima giornata di Serie A

Al contempo sportpaper.it propone anche i cosiddetti flop, ovvero i calciatori che non ottengono voti eclatanti e soprattutto che non garantiscono un quantitativo di bonus utile per ottenere punteggi importi. Tra questi sono compresi anche quelli avvezzi ai malus, che alle volte possono rivelarsi deleteri. In virtù di ciò, ecco quali potrebbero essere potenzialmente i giocatori da evitare di schierare in vista della terzultima giornata di Serie A.

FLOP UNDICI (4-3-3): Sepe, De Paoli, Osorio, Bonucci, De Maio, Cristante, Zanellato, Pulgar, Pellé, Caprari, Okaka.

Panchina flop

Portieri: Cordaz, Pandur, Mirante, Montipò, Musso.

Difensori: Bani, Ceppitelli, Barba, Masiello, Erlic.

Centrocampisti: Leo Sena, Hetemaj, Amrabat, Bentancur, Tameze.

Attaccanti: Ounas, Dybala, Ribery, Belotti, Verde.