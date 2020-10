Ben ritrovati fantallenatori, i consigli di fantacalcio validi per la quinta giornata di Serie A. Quali difensori e centrocampisti schierare e quali invece è meglio evitare

Scegliere i difensori non è mai semplice al fantacalcio. La tendenza è a puntare spesso su esterni in grado di fornire assist o su centrali con propensione offensiva o che possano garantire una buona media voto.

Partendo da quest’ultima casistica potrebbe far comodo Ferrari del Sassuolo, sempre molto affidabile e capace di realizzare più di qualche goal a campionato. Dopo la debacle di Napoli sono chiamati al riscatto i difensori dell’Atalanta. Palomino, Romero e Toloi sono pronti a stupire ancora magari regalando qualche pesante +3.

Laddove dovesse scendere in campo spazio al centrale della Lazio Luiz Felipe galvanizzato dall’ottima prestazione in Champions League contro il Borussia Dortmund. Da non scartare nemmeno la coppia difensiva del Napoli Koulibaly-Manolas che nel derby campano col Benevento potrebbero regalare punti preziosi.

Per quanto concerne gli esterni in gran spolvero Darmian reduce da una partita sontuosa in campo europeo. Può essere la rivelazione della quinta giornata. Gli juventini Danilo e Cuadrado sono una garanzia, così come il viola Milenkovic. Attenzione a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero è pronto all’esordio con il Torino dopo la parentesi in Olanda con il Psv.

In mezzo al campo il pericolo numero uno certamente Kulusevski. Allo Stadium con il Verona il calciatore della Juventus è pronto a prendersi la scena. Discorso simile per i due talismani della Lazio Milinkovic e Luis Alberto pronti a fare incetta di bonus.

Il vero jolly è però il milanista Brahim Diaz chiamato a sostituire l’infortunato Calhanoglu. Di fronte si ritroverà il duo fantasia della Roma Pedro-Mkhitaryan capace sempre di trovare il guizzo giusto.

Non può mancare all’appello all’Atalanta, ma non solo con i soliti Pasalic e Gomez. C’è anche Remo Freuler a caccia di gloria. Vuole unirsi anche lui al festival del goal della compagine orobica.

Fantacalcio, consigli quinta giornata Serie A: chi evitare in difesa e a centrocampo

L’altra faccia della medaglia è quella dei possibili flop. In tal senso in difesa rischiano seriamente i due centrali del Torino Bremer e Nkoulou contro il Sassuolo di Berardi e Caputo.

Problemi anche per Goldaniga, Masiello e Zapata contro il super attacco dell’Inter. Possibili voti negativi e malus anche per i bolognesi Danilo e Tomiyasu visto lo stato di grazia di Immobile.

Dell’Orco e Ferrer esterni difensivi dello Spezia sono tra gli anelli deboli. La velocità di Karamoh e Gervinho rischia seriamente di metterli in cattiva luce. Non sono partiti alla grande i difensori dell’Udinese Becao e Samir, che a Firenze sarebbe decisamente meglio non mettere.

In mezzo al campo finora deludente l’innesto granata Linetty. Reggio Emilia non sembra la miglior occasione di riscatto. Ilic e Viera del Verona non avranno vita semplice all’Allianz Stadium così come i beneventani Dabo e Ionita contro il Napoli.

Per chi dispone di Pellegrini e Veretout ci pensasse bene. Lo scontro in casa della capolista Milan è un’insidia di non poco conto da cui è difficile uscire con ottimi voti.