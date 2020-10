Fantacalcio, consigli quinta giornata Serie A: chi schierare in porta

Ben ritrovati fantallenatori, i consigli di fantacalcio validi per la quinta giornata di Serie A. Quali portieri schierare e quali invece è meglio evitare

Il menù della quinta giornata di Serie A si preannuncia decisamente ricco per i fantallenatori della Serie A, che tra dubbi e certezze si preparano a schierare la miglior formazione. Per mettere delle buone basi è bene fare una buona scelta tra i pali. La differenza tra l’imbattibilità e i malus per i goal subiti può giocare un ruolo determinante ai fini del risultato.

Dunque quali possono essere i portieri da clean sheet? Naturalmente Szczesny (ma occhio sempre al ballottaggio con Buffon) visto che la Juventus sulla carta ha un impegno agevole contro l’Hellas Verona. Qualche certezza in meno per Handonovic, che a Genova contro i rossoblu potrebbe rischiare di incassare goal. Rimane comunque una grande opportunità per coloro che hanno la fortuna di averlo in rosa.

La sorpresa maggiore potrebbe essere Sepe. Il Parma riceve in casa lo Spezia e per l’ex estremo difensore del Napoli c’è la ghiotta opportunità di ottenere il +1. Stesso discorso per Cragno, visto che il Cagliari ospita il neopromosso Crotone che non fa di certo dell’attacco uno dei suoi punti di forza.

Spazio anche Strakosha che contro il Bologna vuole evitare di prendere altre imbarcate. La Lazio versione casalinga può essere sicuramente un’agevolazione in tal senso.

Fantacalcio, consigli quinta giornata Serie A: portieri da evitare

Passando invece ai portieri che sarebbe meglio non schierare, in cima alla lista c’è Montipò. Il numero 1 del Benevento ha di fronte i prolifici attaccanti del Napoli (12 goal fatti finora) e viste le cinquine rimediate con Roma ed Inter meglio puntare su altri.

Uno dei migliori portieri per rendimento di questo primo scorcio di campionato è Mirante. La Roma è attesa dalla durissima trasferta in casa del Milan capolista. La forma stratosferica di Ibrahimovic potrebbe essere deleteria anche per l’esperto ex portiere di Parma e Bologna.

Cordaz, Silvestri e Provedel a causa delle ardue sfide che li aspettano non sono tra i migliori interpreti del ruolo per la quinta giornata. Tra gli sconsigliati figura anche Skorupski visto che il Bologna è di scena all’Olimpico contro la Lazio che ritrova Immobile dopo la squalifica.