Ben ritrovati fantallenatori, i consigli di fantacalcio validi per la settima giornata di Serie A. Quali difensori e centrocampisti schierare e quali invece è meglio evitare

Il turno prima della sosta è sempre un’occasione per mettere fieno in cascina e staccare per qualche giorno dal Fantacalcio. Tra incroci interessanti e giocatori con la testa alle nazionali ecco il meglio e il peggio della settima giornata di Serie A in difesa e a centrocampo.

Partendo dal reparto arretrato una sorpresa potrebbe essere Zappa del Cagliari già reduce da due assist consecutive. Contro la Sampdoria in casa sembra l’occasione giusta per regalare ancora bonus.

Cerca riscatto Theo Hernandez che dopo qualche prestazione non proprio sui suoi standard è pronto a regalare nuove gioie ai fantallenatori. Il Verona concede pochissimo ma le sue incursioni possono creare grattacapi a chiunque.

Un altro esterno sinistro di sicura affidabilità è Biraghi. Il match tra la sua Fiorentina e il Parma si preannuncia equilibrato e piuttosto chiuso. I suoi calci piazzati potrebbero risultare determinanti.

Torino e Benevento vogliono tornare a far punti e gli impegni casalinghi contro Crotone e Spezia sono quanto mai propizi. Per questo centrali difensivi come Glik e Nkoulou sono fortemente consigliati. Chissà se non possa scapparci il +3.

Nella zona nevralgica spazio a Calhanoglu. Il turco è uno dei fari dello scoppiettante Milan targato Pioli e sembra diventato anche più cinico sotto porta rispetto al passato.

Sulle fasce Chiesa e Candreva sono tra i top della settimana giornata. L’ex viola potrebbe approfittare dell’emergenza esterni in casa Lazio per ottenere qualche bonus. Il blucherchiato invece dopo diverse prestazioni positive è atteso anche in zona offensiva visto che è ancora a secco. Medesimo discorso per Bonaventura della Fiorentina, da sempre avvezzo alla marcatura con le maglie di Atalanta e Milan.

Occhio a Linetty. Il mediano col vizietto del goal del Torino contro la difesa non proprio impenetrabile del Crotone è pronto per tornare ad esultare. Da monitorare Perisic. Il duello con Hateboer (non attentissimo alla fase difensiva) sembra poter esaltare le sue caratteristiche.

Fantacalcio, consigli settima giornata Serie A: chi evitare in difesa e a centrocampo

In cima alla lista degli sconsigliati c’è Mojica, che sta facendo rimpiangere moltissimo Gosens. Inoltre si troverà di fronte un cliente scomodo come Hakimi. Insomma se avete altri difensori più affidabili dategli priorità.

Non sta passando un buon periodo di forma l’interista De Vrij e al cospetto di Gomez e Zapata il trend negativo sembra destinato a proseguire. Non propriamente consigliati i difensori di Napoli e Roma reduci dal giovedì di Europa League. Smalling non ha ancora ritrovato lo smalto dello scorso campionato, mentre Manolas potrebbe addirittura riposare per motivi di turnover.

Tra gli sconsigliati del centrocampo Marusic tra problemi fisici e duello con Cuadrado non appare la miglior soluzione, così come Fares (anche lui affaticato da un lungo tour de force) contro Chiesa.

Il Verona potrebbe pagare dazio al cospetto dei mediani rossoneri e l’estro e la fantasia di Tameze potrebbero risentirne. In casa del Sassuolo secondo in classifica i piedi buoni dell’Udinese De Paul e Pereyra per una volta potrebbero “riposare”.