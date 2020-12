Fantacalcio, consigli tredicesima giornata Serie A: top e flop undici

Formazione ideale e formazione da evitare al Fantacalcio in vista della tredicesima giornata di Serie A. Ecco i nomi prescelti

La full immersion del campionato di Serie A prosegue con la tredicesima giornata in cui sono in programma interessanti match in testa e in coda che possono condizionare il destino delle varie leghe di Fantacalcio.

Per effetto di ciò l’undici ideale è fortemente condizionato, ma al tempo stesso sono diverse le pedine di sicuro affidamento che possono portare bonus. Il modulo prescelto è il 4-3-3 mentre gli interpreti sono i seguenti:

Handanovic, Glik, Bonucci, Skriniar, Augello, Barella, McKennie, Castrovilli, Lukaku, Belotti, Quagliarella.

Come possibili alternative in porta Audero, Montipò e Szczesny sono quanto di meglio offre la tredicesima giornata mentre in difesa D’Ambrosio, De Ligt, Tonelli, German Pezzella e Zappa possono rivelarsi scelte azzeccate.

A centrocampo spazio anche a Jankto, Milinkovic Savic, Politano, Malinovskyi, Nandez e Linetty e in attacco la coppia juventina Dybala-Cristiano Ronaldo può essere decisamente prolifica. Nel reparto avanzato attenzione anche a Immobile, Petagna, Caprari e Lapadula.

La flop undici della tredicesima giornata di Serie A

Sul versante opposto sono altrettanto numerosi i calciatori che sembrano non poter offrire le garanzie necessarie ai propri fantallenatori. Quindi, vediamo nel dettaglio gli undici giocatori (schierati sempre con il 4-3-3) che sarebbe meglio non schierare in vista della tredicesima giornata:

Provedel, Marrone, Terzi, Radu, Gagliolo, Badelj, Estevez, Medel, Scamacca, Simy, Pussetto.

A questi vanno aggiunti Sirigu e Da Costa (o nel caso non dovessero giocare, le loro riserve) vista la fragilità difensiva di Torino e Bologna per quanto concerne i portieri.

Passando ai giocatori di movimento meglio evitare Smalling e Mancini della Roma al cospetto della ritrovata Atalanta oltre che Hoedt o Patric della Lazio, che contro l’attacco (seppur falcidiato dalle assenze) del Napoli potrebbero riscontare molte difficoltà.

In mezzo al campo tra gli altri flop ci sono Miguel Veloso, Arslan e Kurtic. Gli sconsigliati del reparto avanzato sono invece Nzola, Morata e Ribery.