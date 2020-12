Fantacalcio consigli undicesima giornata Serie A: chi schierare tra i pali

I consigli di Fantacalcio validi per l’undicesima giornata di Serie A. Quali portieri bisogna schierare, quali invece è meglio evitare

Il campionato non conosce soste e dopo l’ultimo turno di coppe europee del 2020 si andrà avanti con la Serie A fino alla fino dell’anno. Tutte le formazioni sono chiamate ad uno sforzo maggiore, soprattutto nel tenere la propria porta inviolata.

Per l’undicesima giornata il clean sheet più probabile è quello del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. I rossoneri hanno la miglior difesa del torneo e a San Siro con Parma il trend positivo potrebbe continuare.

Da puntare anche sul portiere del Napoli, che però ogni volta è un’incognita. Nell’ultimo turno Ospina ha scavalcato nuovamente Meret, ma altri stravolgimenti sono già all’orizzonte.

La Juventus non sta offrendo più le solite garanzie degli ultimi anni per quanto concerne la tenuta difensiva e Szczesny più di qualche volta ha pagato dazio. Al cospetto dello sterile attacco del Genoa però non è escluso che possa regalare il tanto atteso +1.

Non tutti i fantallenatori dispongono nella propria rosa dei portieri delle cosiddette big. Qualcuno un po’ per sfortuna all’asta, un po’ per necessità avrà puntato sugli estremi difensori di quelle squadre che aspettano la caduta di qualche grande per inserirsi nella lotta per l’Europa League.

Tra queste c’è il Sassuolo, che nel prossimo turno riceve il Benevento al Mapei Stadium. Dopo il turno di stop forzato dovrebbe rientrare Consigli. Visto il rendimento dei neroverdi potrebbe essere una buona scelta.

Fantacalcio, consigli undicesima giornata Serie A: quali portieri è meglio non schierare

Il resto dei portieri di giornata sono tutti più o meno a rischio, a partire da Audero e Dragowski. Contro Napoli e Atalanta non sono da escludere delle vere e proprie goleade visto il potenziale offensivo di cui dispongono le due compagini in questione.

Medesimo il discorso per Sepe. Il possibile ritorno di Ibrahimovic non sarebbe un buon segnale per lui e per il Parma. Lo svedese nel caso vuole tornare fin da subito a fare la voce grossa.

Tra i flop figura sempre l’altro portiere polacco della Serie A, ovvero Skorupski. Al cospetto della Roma squadra a cui deve essere grato per aver esordito nel nostro campionato uno o più goal sono da mettere in preventivo.

L’incognita di giornata è Lazio-Verona, match che sulla carta promette spettacolo. I biancocelesti partono in leggero vantaggio anche se i gialloblu possono comunque far male. Della serie né Reina o Strakosha né Silvestri. C’è sicuramente di meglio per questo turno.