Fantacalcio, i consigli per la sedicesima giornata di A

Al via la 16a giornata di A, ecco i consigli per la vostra fantaformazione, partita per partita:(per i ruoli facciamo riferimento al fantacalcio modalità classica):



Milan-Salernitana

Il Milan di Pioli per continuare la rincorsa alla vetta della classifica, la Salernitana di Colantuono per restare aggrappata al treno salvezza. Nel Milan lungo stop per Kjaer (stagione finita), al suo posto Romagnoli. In attacco ballottaggio Pellegri-Ibrahimovic, l’ex genoano potrebbe essere la scommessa del giorno. Fiducia a Leao e alla sorpresa Messias, mentre dall’altra parte continua a non convincere Simy. Occhio però a Bonazzoli, finora sempre pericoloso. Rientra Ribery, ma solo per la panchina.

Consigliati: Ibrahimovic, Leao, Messias

Sconsigliati: Belec, Gyomber, Simy

Scommesse: Pellegri, Bonazzoli

Squalificati: nessuno





Roma-Inter

Mourinho contro il suo glorioso passato: è un match amarcord per gli interisti, che per la prima volta affronteranno Mourinho da avversario. La Roma arriva dalla bruciante sconfitta di Bologna, mentre l’Inter di S.Inzaghi dalla facile vittoria interna ai danni dello Spezia. I giallorossi saranno privi di varie pedine fondamentali, poiché oltre agli infortunati Pellegrini ed El Sharaawy mancheranno anche gli squalificati Karsdorp e Abraham. Sarà dura per la Roma strappare punti, ecco perché ci sentiamo di puntare di più sui calciatori nerazzurri, soprattutto l’ex Dzeko ed il ritrovato Martinez. Piccola emergenza difesa per i campioni d’Italia: out sia De Vrij che Ranocchia, conferma dunque per D’Ambrosio nel terzetto difensivo.

Consigliati: Dzeko, Mkhitaryan, L.Martinez

Sconsigliati: Ibanez, Rui Patricio, Zaniolo

Scommesse: Perisic, Shomurodov

Squalificati: Abraham, Karsdorp





Napoli-Atalanta

L’anticipo del sabato sera è il match clou di questo turno di Serie A, con un Napoli-Atalanta che sa di sfida scudetto. Gli uomini di Spalletti arrivano molto incerottati, con Koulibaly e Ruiz che si aggiungono al lungodegente Osimehn. Insigne dovrebbe recuperare e guidare l’attacco partenopeo con Mertens, ma lo scugnizzo non sembra vivere un gran momento di forma, meglio escluderlo. Gasperini ha invece la rosa quasi al completo, con il solo Gosens assente di lunga data. Zapata e un Pasalic in formissima sono gli uomini più in palla della Dea. Elmas e Ilicic le possibili sorprese.

Consigliati: Mertens, Pasalic, Zapata

Sconsigliati: Insigne, Mario Rui, Juan Jesus

Scommesse: Elmas, Ilicic

Squalificati: nessuno





Bologna-Fiorentina

Il lunch match di domenica è il derby dell’appennino, che si presenta sfida d’alta quota come non accadeva da tanti anni, visto che entrambe le squadre sono appaiate a 24 punti ed in piena corsa per l’Europa. Il Bologna dovrà fare a meno di Arnautovic, e sarà un’assenza molto pesante per i felsinei, visto che l’austriaco finora aveva fatto molto bene. I viola di Italiano si presentano invece al completo, con il bomber Vlahovic ansioso di confermare la sua ottima vena realizzativa. Barrow e Svanberg gli uomini più pericolosi di Mihajlovic, ma ci sentiamo di scommettere su Soriano: è ora che torni a dare bonus. Tra i toscani occhio invece a Saponara, che è pronto a fornire assist.

Consigliati: Barrow, Saponara, Vlahovic

Sconsigliati: Medel, Theate, Torreira

Scommesse: Soriano, Svanberg

Squalificati: nessuno





Spezia-Sassuolo

Thiago Motta si gioca la panchina nella sfida interna contro il Sassuolo di Dionisi, reduce da due ottime prestazioni contro Milan e Napoli che hanno fruttato 4 punti alla sua banda. I neroverdi hanno però spesso avuto cali di tensione dopo i grandi risultati ottenuti contro le grandi, ecco perché ci sentiamo di dare fiducia al bomber spezzino Nzola, con Scamacca e Berardi intoccabili tra gli emiliani. Frattesi e Strelec i possibili realizzatori a sorpresa.

Consigliati: Berardi, Nzola, Scamacca

Sconsigliati: Nikolaou, Rogerio, Salcedo

Scommesse: Frattesi, Strelec

Squalificati: nessuno





Venezia-Verona

Derby veneto quello che andrà in scena domenica alle 15 al Penzo, con i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza contro il sorprendente Verona di Tudor che appare però in lieve calo. Zanetti dovrà fare a meno dello squalificato Ampadu, ma riavrà Vacca, che ha scontato la sua squalifica. L’Hellas si presenta invece al gran completo, con Simeone ansioso di tornare al gol assistito dall’imprescindibile Barak: puntiamo su di loro. Tra i lagunari Aramu ed Okereke sono quelli che possono creare più grattacapi alla retroguardia avversaria.

Consigliati: Aramu, Barak, Simeone

Sconsigliati: Molinaro, Gunter, Romero

Scommesse: Okereke, Tameze

Squalificati: Ampadu





Sampdoria-Lazio

Sfida delicata quella che si disputerà domenica alle 18 al Marassi, con la Samp alla ricerca di punti tranquillità e una Lazio reduce dal pirotecnico e rocambolesco 4-4 interno contro l’Udinese. Intoccabili Candreva da una parte e Immobile dall’altra, nei doriani potrebbe essere Verre la mossa a sorpresa, con Sarri che potrebbe far rifiatare Felipe Anderson e dare una chance dall’inizio a Zaccagni. Milinkovic appare in crescita e va schierato, mentre Hysaj continua ad sembrare spaesato. D’Aversa dovrà fare a meno di Colley, al suo posto dentro Chabot: noi non lo schiereremmo.

Consigliati: Candreva, Immobile, Milinkovic Savic

Sconsigliati: Chabot, Hysaj, Caputo

Scommesse: Verre, Zaccagni

Squalificati: Colley, Patric





Juventus-Genoa

La Juventus di Allegri vuole continuare la sua rincorsa Champions, e per farlo non potrà fallire l’appuntamento interno contro il derelitto Genoa di Shevchenko, sempre orfano dei suoi big Criscito, Caicedo e Destro, a cui si aggiungono i malconci Sturaro e Rovella. Ci vorrà più di un miracolo per fare punti allo Stadium, ed ecco perché sconsigliamo tutti i giocatori genoani e ci sentiamo di puntare sui padroni di casa, soprattutto su Dybala e Morata, entrambi in gol a Salerno. I bonus a sorpresa? Potrebbero arrivare da Bernardeschi e Kulusevski.

Consigliati: Bonucci, Dybala, Morata

Sconsigliati: behrami, Masiello, Sirigu

Scommesse: Bernardeschi, Kulusevski

Squalificati: nessuno





Empoli-Udinese

L’Empoli di Andreazzoli attende tra le mura amiche l’Udinese di Gotti, due squadre in buona forma che vogliono continuare nella loro marcia verso una salvezza tranquilla. Nei toscani potrebbe rivedersi Bajrami dall’inizio, mentre Gotti dovrà fare a meno degli squalificati Molina e Walace: pronti Soppy e Makengo finora più inclini al malus che al bonus. Intoccabile Beto negli ospiti, così come Pinamonti tra i padroni di casa.

Consigliati: Bajrami, Beto, Pinamonti

Sconsigliati: Makengo, Parisi, Soppy

Scommesse: Success, Udogie

Squalificati: Samir, Walace





Cagliari-Torino

La sedicesima giornata di A si chiude con un’aspra sfida salvezza alla Domus Arena, tra il Cagliari di Mazzarri ed il Torino di Juric, entrambe alla ricerca di punti per la permanenza in A. Situazione molto difficile per i padroni di casa, che non vincono da due mesi e appiono in grossa crisi mentale oltre che di risultati. Joao Pedro e Keita le certezze a cui si aggrappano sia i tifosi sardi che i fantallenatori. I granata sono a distanza di sicurezza, ma non vogliono farsi risucchiare dalle squadre dietro di loro, e quindi venderanno cara la pelle. Brekalo e Sanabria le armi migliori a disposizione degli ospiti.

Consigliati: Brekalo, Joao Pedro, Keita

Sconsigliati: Caceres, Carboni, Lukic

Scommesse: Pobega, Sanabria

Squalificati: Singo