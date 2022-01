Fantacalcio, i consigli per la ventesima giornata di A

Al via la 19a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):

Bologna-Inter

Non si gioca.





Sampdoria-Cagliari

Sfida salvezza molto delicata quella che andrà in scena al Marassi alle 12.30, con i padroni di casa che dovranno fare a meno di Augello e Colley in difesa (il primo per Covid, il secondo in Coppa d’Africa) e che saranno sostituiti da Murru e Chabot. Per il resto probabile conferma della formazione vista nelle ultime settimane, con il tandem Gabbiadini-Caputo in attacco. Adrien Silva se ne è andato negli Emirati Arabi, a centrocampo poca scelta dunque per mister D’Aversa, che si affiderà a Thorsby ed Ekdal.

Vive un bruttissimo momento il Cagliari di Mazzarri, che tra covid e Coppa d’Africa dovrà fare a meno anche di Nandez e Keita e dunque in attacco il tandem è obbligato: sarà Pavoletti ad assistere il bomber Joao Pedro. In difesa subito esordio per il neoacquisto Lovato.

Consigliati: Candreva, Gabbiadini, Joao Pedro

Sconsigliati: Carboni, Chabot, Lykogiannis

Scommessa: Pavoletti

Squalificati: Askildsen, Dalbert





Lazio-Empoli

Piccola emergenza difesa per Sarri, che dovrà fare a meno di Luiz Felipe ed Acerbi, e dunque si affiderà alla coppia Radu-Patric, seppur finora mai convincente. Per il resto nessuna defezione a parte Akpa Apro, convocato in Coppa d’Africa, con il ballottaggio Zaccagni-Felipe Anderson nel tridente. Rientra Immobile, ed ha fame di gol.

La rivelazione Empoli di Andreazzoli vuole ripartire bene l’anno e per questo si affiderà all’estro di Bajrami e alla ritrovata verve balistica di Pinamonti. In difesa ballottaggio Viti-Luperto, con il secondo favorito.

Consigliati: Immobile, Pedro, Pinamonti,

Sconsigliati: Marchizza, Patric, Tonelli

Scommessa: Bajrami

Squalificati: nessuno





Spezia-Verona

Tra Covid ed infortuni il mister Thiago Motta avrà gli uomini contati ed ecco che la formazione sembra quasi obbligata, con Agudelo e Salcedo coppia offensiva, anche se non è da escludere la mossa Strelec. A centrocampo l’indisponibile Kovalenko dovrebbe essere rimpiazzato da Bourabia.

Emergenza difesa per Tudor, che dovrà fare a meno di 8 elementi positivi al covid. La retroguardia sarà composta dal trio Sutalo-Ceccherini-Casale. In attacco il cholito Simeone sarà supportato da Barak e Caprari.

Consigliati: Barak, Caprari, Simeone

Sconsigliati: Bourabia, Provedel, Sutalo

Scommessa: Strelec

Squalificati: nessuno





Atalanta-Torino

Non si gioca.





Sassuolo-Genoa

Formazione da inventare per Dionisi, che tra covid ed infortuni dovrà fare a meno di varie pedine fondamentali, tra cui anche gli assenti dell’ultim’ora Scamacca e Frattesi. In attacco spazio dunque a Defrel, supportato da Berardi e Raspadori, mentre a centrocampo probabile la coppia Lopez-Harroui. Tanti i primavera convocati da Dionisi.

Il Genoa di Shevchenko (anche lui positivo al covid) si schiererà con la coppia Pandev-Destro in attacco, ed il probabile rilancio di Melegoni in mezzo al campo. Out Criscito, positivo al covid.

Consigliati: Berardi, Destro, Raspadori

Sconsigliati: Bani, Chiriches, Ghiglione

Scommessa: Defrel

Squalificati: Sturaro





Milan-Roma

Emergenza covid per i rossoneri di Pioli, che perde all’ultimo momento mezza difesa, con Tomori, Romagnoli e Calabria positivi al covid. Rientrano Leao e Rebic, ma partiranno dalla panchina, mentre a centrocampo non ci saranno Kessie e Bennacer, convocati per la Coppa d’Africa dalle loro rispettive nazionali. In attacco dubbio Giroud-Ibrahimovic, con il francese favorito a partire dall’inizio.

Squadra a ranghi quasi completi invece per Mourinho, con il solo Borja Mayoral fermato dal covid, ed i giallorossi sognano un altro colpaccio dopo quello ai danni dell’Atalanta poco prima della sosta natalizia. Conferma per il duo Zaniolo-Abraham in avanti, recuperato El Sharaawy che però partirà dalla panchina.

Consigliati: Abraham, Giroud, Zaniolo

Sconsigliati: Bakayoko, Gabbia, Karsdorp

Scommessa: Messias

Squalificati: nessuno





Salernitana-Venezia

Non si gioca



Fiorentina-Udinese

Non si gioca





Juventus-Napoli

Uomini contati in difesa per Allegri, con Bonucci e Chiellini indisponibili la coppia centrale sarà formata da Rugani e De Ligt, mentre in attacco recuperano Chiesa e Dybala ma solo il primo dovrebbe partire titolare. Morata, che Allegri ha ufficialmente tolto dal mercato, sarà il riferimento avanzato.

Scelte più che obbligate per Spalletti, che non sa se potrà utilizzare Rrahmani Zielinski e Lobotka, fermati dall’Asl 2. Nel caso non dovessero essere disponibili allora potrebbe esordire il giovane Zanoli da terzino destro, con Di Lorenzo dirottato al centro della difesa. In attacco ballottaggio Petagna-Mertens, con il belga favorito.

Consigliati: McKennie, Mertens, Morata

Sconsigliati: Ghoulam, Rabiot, Rugani

Scommessa: Elmas

Squalificati: Mario Rui