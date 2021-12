Fantacalcio, la TOP 11 del Girone d’andata per Voti e Fantamedia

E’ tempo di bilanci per quanto riguarda sia la Serie A che il Fantacalcio, gioco amatissimo dagli italiani, e la fine del girone d’andata è l’occasione ideale per analizzare l’andamento dei giocatori del nostro campionato.

Vediamo dunque l’11 ideale di questo girone d’andata secondo i voti del sito Fantacalcio.it, con il modulo classico 3-4-3, considerando però soltanto i giocatori che abbiano totalizzato almeno 11 presenze, cioè più della metà delle partite disputate sinora.

In porta troviamo subito una sorpresa, il portiere titolare con la media voto più alta è infatti l’empolese Vicario, che dopo 19 partite ha un eccellente 6,37 di media, risultato assolutamente sorprendente.

In difesa troviamo i due centrali del Napoli Koulibaly (14 presenze) e Rrahmani (16 presenze), con rispettivamente 6,61 e 6,34 di media voto, ma in mezzo a loro a completare il reparto ecco che troviamo il brasiliano Bremer, in forza al Torino, con un ottimo 6,39 (18 presenze).

A centrocampo ecco che la fa da padrone la capolista Inter: il giocatore con la media voto più alta è infatti il nerazzurro Barella (6,65 con 17 presenze), seguito dal napoletano Fabian Ruiz (6,63 con 15 presenze). Terza piazza per il neo interista Calhanoglu (6,56 con 17 presenze), mentre a completare il reparto è il sorprendente Saponara della Fiorentina (6,54 in 16 presenze).

In attacco la prima posizione è ovviamente occupata dal capocannoniere della A e della Fiorentina Vlahovic (6,63 con 19 presenze), secondo posto per Berardi del Sassuolo (6,62 con 17 presenze) e terza piazza per l’atalantino Zapata (6,62 con 16 presenze).

Questa è dunque la top 11 se prendiamo la media voto dopo il girone d’andata:

3-4-3

Vicario

Koulibaly, Bremer, RRahmani

Barella, Ruiz, Calhanoglu, Saponara

Vlahovic, Berardi, Zapata



Ma se prendessimo in considerazione la Fantamedia? Beh allora le cose cambierebbero, ed è poi questa la statistica che davvero interessa ai fantallenatori.

Con la fantamedia ecco allora che il miglior portiere del girone d’andata è il colombiano Ospina del Napoli (5,56 con 17 presenze).

In difesa il migliore sarebbe il genoano Criscito (6,97 con 15 presenze), seguito dal napoletano Koulibaly (6,96 con 14 presenze) e dall’olandese Dumfries dell’Inter (6,9 con 16 presenze).

A centrocampo troviamo in testa alla classifica il turco Calhanoglu dell’Inter (7,97 con 17 presenze), seguito dal romanista Pellegrini (7,75 con 13 presenze), poi dallo spagnolo Ruiz del Napoli (7,73 con 15 presenze) ed infine quarta posizione per il croato Pasalic dell’Atalanta (7,72 con 19 presenze).

Ed in attacco? Al primo posto sempre il viola Vlahovic (9,21 con 19 presenze), seguito dal laziale Immobile (9,07 con 15 presenze) e terzo posto per il ritrovato Simeone del Verona (8,56 con 18 presenze).