Federica Pellegrini schock: “Se è così smetto di nuotare”

Federica Pellegrini spaventa i tifosi, alle prese con il covid-19, la campionessa parla di possibile addio al nuoto.

Federica Pellegrini è alle prese con il Covid-19, la campionessa di nuoto si confessa ai microfoni del Fatto Quotidiano: “Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. Ho le spalle larghe, ma so quello che dico. Le Olimpiadi con con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”. Poi aggiunge: “Come mi sono contagiata? È strano perche’ avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. In quel weekend ero a Roma a fare Italia’s got talent ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel. Non sono andata a cena con persone estranee alla produzione”.