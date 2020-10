Federico Balzaretti oltre ad essere un ex calciatore e un dirigente sportivo, negli ultimi anni diventa opinionista di DANZ e sbarca su Tik Tok

Federico Balzaretti, nato a Torino nel 1981 oltre alla carriera calcistica e da dirigente sportivo negli ultimi anni si dedica al social diventando opinionista di DAZN e sbarcando sulla piattaforma TikTok. Nato sotto il segno zodiacale del sagittario, il 6 dicembre 1981, è alto 1.78 cm e pesa 70 kg. Dall’ex compagna Jessica Gasparin ha avuto due figlie: Lucrezia e Vittoria. Nel 2011 si è sposato con la ballerina Eleonora Abbagnato e dal loro amore nascono Julia e Gabriel. Torinese di nascita, Balzaretti sceglie di risiedere con tutta la famiglia a Roma.

Carriera Calcistica

Federico Balzaretti inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili della sua città: Torino. Viene ceduto in prestito al Varese e al Siena per poi tornare a Torino ed esordire in Serie A nel 2002.

Dopo tre anni dall’esordio viene svincolato e ingaggiato a parametro zero dalla Juventus. Gesto considerato di tradimento dai tifosi della granata a tal punto da essere fischiato e insultato in ogni partita contro il Torino. Nel 2007 viene ingaggiato dalla Fiorentina, ma trova poco spazio come titolare, totalizza 11 apparizioni in un intero campionato. Lascia la Toscana per recarsi a Palermo dove in poco tempo diventa un giocatore chiave della squadra.

Il giorno del suo ventottesimo compleanno festeggia le sue 100 presenze in Serie A, battendo il Cagliari 2-1. Lascia Palermo, dopo 4 stagioni e mezzo, e si reca nella capitale. Nel suo percorso nella Roma mantiene il numero 42, lo stesso degli anni del Palermo. Trova spazio in campo e con i compagni ma segna il suo unico gol il 22 settembre 2013 contro la Lazio. Un’infiammazione all’adduttore nel 2014, e un’operazione, lo costringe ad un stop e ad allenamenti personalizzati. Dopo una visita di controllo a Boston il dottore conferma la non riuscita dell’intervento ed è costretto a ritornare sotto i ferri, questa volta però a Monaco di Baviera. Il 3 aprile 2015 torna in campo con la Primavera, viene convocato successivamente in prima squadra contro il Napoli… dopo 17 mesi di assenza. Il 31 maggio 2015 gioca l’ultima partita di campionato Roma-Palermo. A fine stagione viene svincolato e conclude la sua esperienze in giallorosso. Il 12 agosto 2015 in conferenza stampa annuncia il suo addio al calcio giocato a causa di problemi fisici.

Dirigente, Opinionista e Tik toker

Dopo l’addio al calcio giocato, nel 2015, entra a far parte della dirigenza della Roma occupandosi dei ragazzi ceduti in prestito. Diventa opinionista di “Premier Calcio” e ospite fisso a “Il Grande Match” su Rai 1. Nel 2019 lascia la sua amata As Roma ed entra nel team di DAZN come opinionista.

Negli ultimi mesi, soprattutto durante il lockdown causato dal corona virus, il difensore è sbarcato sul social più popolare del momento: TikTok. Con balletti e video, si diverte con la moglie e i figli e fa divertire i suoi follower che hanno l’occasione di vederlo in panni diversi da quelli di calciatore o opinionista.

