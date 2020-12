Quando è passato quasi un anno da quel tragico 26 gennaio 2020, Kobe Bryant continua a vivere nel cuore di tutti i tifosi e gli appassionati. Non poteva essere diversamente anche per Federico Buffa, per anni voce della NBA in Italia al fianco di Flavio Tranquillo.

In un passaggio di una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, ha infatti affermato: “Kobe? No. Non è nelle mie prerogative, ma in quelle della redazione basket.” riferendosi all’eventualità di uno speciale a tema sui canali Sky Sport, per poi continuare “Io non ho detto nulla su quella morte da allora, ho pensato solo che ha avuto sei-sette secondi per capire che stava morendo e come. E aveva accanto la figlia, terribile. Non riesco a smettere di pensare a quello.”

Federico Buffa ha poi proseguito confidando un’aspirazione personale: “Mi piacerebbe molto portarlo a teatro, anche se lì non hai immagini, come fai a raccontarlo senza mostrare cos’era capace di fare? Però sì, vorrei fare qualcosa, non una cosa spettacolare, qualcosa di insolito.”

Il passaggio si conclude con una riflessione di ammirazione probabilmente condivisa da chiunque si sia mai interessato alla figura del Black Mamba: “Kobe è uno degli atleti più significativi del mondo moderno. Uno che si è messo in testa di vincere un Oscar e lo ha fatto, uno che sarebbe potuto diventare il primo presidente degli Stati Uniti che veniva dallo sport. Lui aveva la testa e l’attitudine per riuscirci. Era un cittadino del mondo.”

Insomma, la prospettiva di una rappresentazione teatrale di quello che è stato Kobe Bryant, ad opera di un’artista della materia come Federico Buffa non può che stuzzicare la fantasia e smuovere le emozioni degli appassionati.