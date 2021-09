Fefè De Giorgi: “E’ una gioia immensa, una vittoria arrivata al termine di una gara difficile…”

Fefè De Giorgi: “I ragazzi hanno dimostrato di essere un vero gruppo”

E’ raggiante il tecnico della Nazionale italiana dopo la conquista del suo primo titolo europeo alla guida dell’ Italvolley maschile. Ai microfoni dei giornalisti ha dichiarato: “È una gioia immensa, una una vittoria cercata, desiderata, arrivata al termine di una gara davvero difficile, in cui i ragazzi per lunghi tratti hanno saputo soffrire, ma non hanno mai mollato la presa. Questa sera hanno dimostrato di un essere un vero gruppo, unito che ha saputo condividere e ricompattarsi nel momento più difficile. Il fatto che chi è entrato dalla panchina è risultato essere decisivo è la testimonianza più evidente delle mie parole: questo è un gruppo davvero splendido”.

Simone Giannelli eletto miglior giocatore della competizione

Per i nostri pallavolisti è arrivata una gioia nella gioia. Infatti il capitano azzurro è stato premiato con il titolo di miglior giocatore del Campionato Europeo. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie al suo carisma e alle sue doti di leadership.