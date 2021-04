Ferrari, Binotto: “Distacco grande dai top team. Ecco dove perdiamo”

Il Team Principal della Ferrari ha parlato in vista del prossimo GP che si correrà in Emilia Romagna

Domenica si correrà il GP dell’Emilia Romagna ad Imola. Prima del secondo appuntamento della stagione, Mattia Binotto ha parlato della sua Ferrari. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da Crash.net: “Siamo ancora assai lontani dal podio: in gara abbiamo accumulato un distacco molto grande dai due top team, ma questo varierà da circuito a circuito. Sappiamo che non ci concentreremo molto sullo sviluppo di questa vettura, perché a Maranello i reparti di design e sviluppo sono concentrati su quella del 2022. I piloti stanno facendo conoscenza con la macchina, mentre noi stiamo capendo quali sono i suoi limiti e se dovremo apportare modifiche o effettuare degli upgrade. Penso che le prossime tre o quattro gare indicheranno con precisione la vera performance e il potenziale della nostra vettura rispetto alle altre, perciò aspetteremo prima di dare un giudizio”.

Ha concluso spiegando nei dettagli la situazione: “Perdiamo qualcosina in tutte le aree: penso che siamo ancora indietro per quanto riguarda la Power Unit, ma ovviamente meno dello scorso anno. Il distacco dai leader è diminuito e credo le prestazioni dei motori si stiano avvicinando. Spero che il prossimo anno, quando avremo una nuova PU, riusciremo a raggiungere gli altri o a diventare di nuovo un punto di riferimento. Lo stesso vale per il pacchetto aerodinamico, ma ora come ora siamo tutti molto vicini. La cosa più importante è che stiamo lavorando nel modo giusto, e spero che questo ci renda più forti in futuro”.