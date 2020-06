Final Eight Champions League, sede a rischio

“Nemmeno il tempo di scegliere Lisbona come sede ufficiale della inedita Final Eight di Champions League, in programma dal 12 al 23 agosto, che la decisione torna improvvisamente in discussione”. Lo riporta con dovizia di particolari il portale sportivo di casa Mediaset, sportmediaset.it.

Il portale cita fonti spagnole, precisamene il Mundo Deportivo, che sottolinea come l’esplosione di un grosso focolaio di coronavirus nella città portoghese e il conseguente aumento dei casi di positività ha messo in allarma la UEFA.

Final Eight Champions League, Lisbona verso il lockdown

In parallelo il premier portoghese Antonio Costa, pur manifestando grande ottimismo, ha ripristinato ferree misure di sicurezza ed ha messo in lockdown 19 distretti della città e di quattro comuni limitrofi. In queste aree si concentra il 77% dei 311 casi registrati nelle ultime 24 ore. Nel resto del Paese c’è grande allerta. La situazione anche se non è ancora drammatica è certamente preoccupante.

A questo punto la UEFA dovrà monitorare la situazione per capire lo sviluppo del focolaio di contagio e capire se sarà necessario ricorrere ad una nuova sede per chiudere questa complicatissima edizione 2020 del massimo torneo calcistico europeo.