Fiorentina, arriva Kokorin: mancano solo le visite mediche

Fiorentina, Kokorin annuncia il suo arrivo

La Fiorentina è in trattativa con lo Spartak Mosca per Kokorin, attaccante di origini russe di 29 anni. A far trapelare la notizia è lo stesso giocatore attraverso i social. Le sue parole: “Sono praticamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Mancano solo le visite mediche”.

Visite mediche e poi ufficialità

In seguito alle parole del giocatore, arriva anche il comunicato dello Spartak Mosca, il quale dà maggiori certezze dell’arrivo del giocatore in Italia: “Lo Spartak ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento al club italiano dell’attaccante Aleksandr Kokorin. Presto, l’attaccante andrà in Italia per le visite mediche e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto con i viola di tre anni e mezzo. Auguriamo ad Aleksandr di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio europei!” L’attaccante dovrebbe arrivare lunedì 25 gennaio in Italia, approdare a Firenze e procedere con le visite mediche di routine che, andando a buon fine, verranno seguite dalla firma del contratto. La Fiorentina sulla lista degli attaccanti per Prandelli aveva, oltre a Kokorin, anche Felipe Anderson, a quanto pare il russo ha avuto la meglio. La Viola avrà un attaccante in più per rinforzare la rosa fino al termine della stagione che quest’anno mostra molte difficoltà nel raggiungimento dei risultati.