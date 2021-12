Fiorentina Benevento, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nel mercoledì sera dedicato alla coppa Italia, Benevento e Fiorentina si affrontano al Franchi di Firenze per decidere chi affronterà il Napoli nell’ottavo di finale. Sulla carta dovrebbe essere tutto facile per la squadra di Italiano, una delle positive sorprese del campionato, attualmente al quinto posto a -6 dal quarto posto. Ma la facilità della sfida è solo sulla carta perché il Benevento è altrettanto agguerrito e in forma vista la striscia di 4 vittorie di fila che è aperta in serie B (dove i campani sono al quarto posto).

Fiorentina Benevento, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Maleh; Sottil, Kokorin, Gonzalez

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta

Fiorentina Benevento, i precedenti

La partita di stasera sarà il primo scontro in coppa Italia tra le due squadre. In tutte le altre competizioni, Fiorentina e Benevento si sono affrontate solamente in 4 occasioni, tutte in serie A. Nella stagione 17/18, la prima volta dei giallorossi nella massima serie, i viola si imposero all’andata per 3-0 e al ritorno per 1-0 con gol di Victor Hugo nella prima partita con la fascia da capitano al braccio in seguito alla tragica morte di Davide Astori. L’anno scorso, invece, all’andata furono le streghe a spuntarla, ma al ritorno la Fiorentina si impose per 4-1 con la decisiva tripletta di Vlahovic.

Fiorentina Benevento, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Italia 1 o su Mediaset play