Fiorentina, ecco Kokorin: l’attaccante è arrivato a Firenze

Kokorin è a Firenze

L’ex attaccante dello Spartak Mosca è arrivato in Italia. Il giocatore, conteso anche da altre squadre italiane, alla fine ha scelto la Fiorentina. Atteso per le visite mediche, poi la firma sul contratto.

L’annuncio via social e le prime parole del russo

L’arrivo del russo, accompagnato da moglie e figlia, è stato annunciato dalla Viola su Twitter. Il cinguettio della Fiorentina parte alle ore 12.03, in una foto Kokorin insieme alla famiglia, con la didascalia “Stiamo arrivando”. Arrivato all’aeroporto, ecco le prime parole del 29enne ex Dinamo e Zenit: “Ciao a tutti, sto bene e sono pronto per svolgere le visite mediche. Sono felice di essere qui in Italia, a Firenze: ho scelto questa città per la sua bellezza. Mia moglie e mia figlia hanno sicuramente influito su questa scelta, perché sono la mia famiglia. Proverò a fare del mio meglio e a segnare molti gol per cercare di vincere molti titoli con la Fiorentina. I nuovi compagni? Conosco già Ribery, poi Callejon, Vlahovic e Bonaventura. Ho visto le ultime due partite, contro Napoli e Crotone. Il mio numero di maglia sarà il 91. Forza Viola!”.