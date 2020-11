Fiorentina, Iachini sempre più in bilico

Giuseppe Iachini è sempre più in bilico sulla panchina della Fiorentina: Commisso vuole Sarri o Spalletti

Giuseppe Iachini è sempre più in bilico sulla panchina della Fiorentina, tanto che anche se la Viola dovesse vincere contro il Parma non è detto che Commisso potrebbe confermarlo. Come sottolinea Tuttosport, il patron italo-statunitense vorrebbe portare sulla panchina viola un nome altisonante come Sarri o Spalletti. I due, però, chiedono cifre importanti per quanto concerne l’ingaggio. Per questo in lizza per il posto ci sono anche gli ex Prandelli e Montella.