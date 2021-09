Fiorentina, infortunio Castrovilli: i tempi di recupero

Grave collisione col palo, Castrovilli salterà Udinese e Napoli

Una settimana fermo prima di allenarsi, questo il periodo di recupero imposto a Gaetano Castrovilli, in seguito al colpo subito contro il palo nella sfida di sabato scorso a Marassi con il Genoa. Il numero 10 viola ha passato 4 notti il Liguria sotto osservazione, è rientrato a Firenze nelle ultime ore. Dal momento che dovrà aspettare una settimana per rientrare in campo, salterà sicuramente la sfida con l’Udinese, difficilmente sarà pronto per la partita col Napoli la domenica successiva, più probabile vederlo dopo la pausa nazionali, quando la Fiorentina andrà a far visita al Venezia.