Fiorentina-Inter, le formazioni. Conte cerca la vittoria

Questa sera al Franchi Inter a caccia dei tre punti

L’Inter di Conte fa visita alla Fiorentina di Prandelli, i nerazzurri cercano la vittoria, unico risultato utile per non dire addio ai sogni di gloria. Fuori dalla Champions e con la Coppa Italia in bilico, ai nerazzurri resta solo il campionato per non terminare la stagione con zero tituli. Nonostante le voci di una possibile cessione della società da parte di Suning, in casa Inter serve concentrarsi sul campo, la corsa scudetto è viva, ma sono vietati passi falsi. A Firenze conferma per Sanchez che agirà al fianco di Lukaku.

FIORENTINA-INTER ore 20.45

Tv: Sky Sport 251

Fiorentina 3-5-2: Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella; Igor, Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Biraghi, Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli

Inter 3-5-2 1: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte